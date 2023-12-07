Эстония планирует расторгнуть договор с РФ о правовой помощи

Эстония считает необходимым расторгнуть договор с Российской Федерацией о правовой помощи. Об этом сообщил портал Delfi.ee со ссылкой на главу МИД страны Маргуса Цахкны.

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"Нашей целью является расторжение договора [о правовой помощи] при первой возможности <...>", - приводятся в сообщении слова Цахкны.

Он обусловил такую позицию тем, что в Эстонии считают Россию "государством-агрессором".

Глава МИД считает, что в условиях продолжающегося конфликта на Украине Эстония "должна сохранять двусторонние отношения с Россией на абсолютно необходимом минимальном уровне".