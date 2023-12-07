СМИ сравнили роскошный прием Путина в ОАЭ и «забытого» в Катаре Штайнмайера

«Известия» сравнили визит президента РФ Владимира Путина на Ближний Восток и поездку президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Катар. Газета отметила, что в ОАЭ пилоты раскрасили небо в цвета российского флага в честь приезда Путина, а Штайнмайеру пришлось ждать приема в Катаре.

Как писал Spiegel, Штайнмайер, прилетевший в Доху в конце ноября, «вероятно, совсем не так представлял себе свой визит». Президенту пришлось ждать полчаса, прежде чем он смог покинуть самолет. Перед его Airbus A350 расстелили красную дорожку и выстроили почетный караул, но катарских чиновников долго не было. В итоге Штайнмайер «стоял у двери самолета, скрестив руки».

Британский таблоид The Sun отмечает, что в Абу-Даби Путина встретили «пышным парадом», президент РФ передвигался по городу на лимузине стоимостью в один миллион фунтов стерлингов, также в его честь устроили авиапарад и украсили улицы российскими флагами. Российского президента в ОАЭ «встретили с помпой», подтверждает The Telegraph.

Симоньян прокомментировала встречу Путина в ОАЭ

Немецкая газета Welt назвала визит Путина на Ближний Восток его «возвращением на международную арену». Один из читателей газеты назвал заявления западных политиков об изоляции России «такой же мечтой, как и эффективные санкции».

«Из-за отсутствия дипломатии и предсказуемо глупых санкций (а когда санкции действительно работали против великой державы с хорошими связями?) Запад выстрелил себе в ногу, особенно сверхвысокомерное немецкое правительство», — написал в комментариях читатель под ником Jochen K.

6 декабря Путин встретился с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В этот же день он посетил Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем и председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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