«Известия» сравнили визит президента РФ Владимира Путина на Ближний Восток и поездку президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Катар. Газета отметила, что в ОАЭ пилоты раскрасили небо в цвета российского флага в честь приезда Путина, а Штайнмайеру пришлось ждать приема в Катаре.

Как писал Spiegel, Штайнмайер, прилетевший в Доху в конце ноября, «вероятно, совсем не так представлял себе свой визит». Президенту пришлось ждать полчаса, прежде чем он смог покинуть самолет. Перед его Airbus A350 расстелили красную дорожку и выстроили почетный караул, но катарских чиновников долго не было. В итоге Штайнмайер «стоял у двери самолета, скрестив руки».

Британский таблоид The Sun отмечает, что в Абу-Даби Путина встретили «пышным парадом», президент РФ передвигался по городу на лимузине стоимостью в один миллион фунтов стерлингов, также в его честь устроили авиапарад и украсили улицы российскими флагами. Российского президента в ОАЭ «встретили с помпой», подтверждает The Telegraph.

Немецкая газета Welt назвала визит Путина на Ближний Восток его «возвращением на международную арену». Один из читателей газеты назвал заявления западных политиков об изоляции России «такой же мечтой, как и эффективные санкции».

«Из-за отсутствия дипломатии и предсказуемо глупых санкций (а когда санкции действительно работали против великой державы с хорошими связями?) Запад выстрелил себе в ногу, особенно сверхвысокомерное немецкое правительство», — написал в комментариях читатель под ником Jochen K.