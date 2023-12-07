В правящей партии Грузии заговорили о смещении Зурабишвили

«Мы все заранее знаем, на чем будет строить свою кампанию оппозиция после выборов, и в этом радикальной оппозиции может понадобиться поддержка Саломе Зурабишвили. Впрочем, можно рассматривать и альтернативный сценарий, когда Зурабишвили уйдет с поста президента в августе-сентябре, чтобы участвовать в парламентских выборах», — сказал он.