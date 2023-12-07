Daily Star представило Джонсона в образе Пиноккио после его речи в суде

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон начал выступать на слушаниях, касающихся реакции его правительства на пандемию. Таблоид Daily Star поместил на свою обложку экс-премьера в образе Пиноккио.

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«Я клянусь именем Всемогущего Господа, что свидетельство, которое я дам, будет правдой, только правдой и ничем, кроме правды», - заявил Джонсон в начале выступления.

Daily Star сопроводила этой фразой фотографию Джонсона, удлинив его нос почти до конца листа.

Как отметило издание, в ходе слушаний экс-премьер признал, что ему следовало раньше «понять» серьезность коронавируса и раньше принять меры. Он заявил, что недооценил «масштаб и темпы развития поставленной проблемы», добавив, что то же самое относится и к ученым, и ко «всему истеблишменту Уайтхолла».

В октябре 2023 года бывшие политические помощники Джонсона и высокопоставленные чиновники начали давать показания, касающиеся того, как правительство экс-премьера справлялось с пандемией.