Стало известно о сокращении западной помощи Украине на 90%

Объемы обещанной киевским властям помощи со стороны их западных партнеров сократились в августе - октябре на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие подсчеты привел в своем исследовании базирующийся в Киле Институт мировой экономики (IfW).

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"Динамика поддержки Украины сократилась, - говорится в исследовании. - Перспективы неясны, поскольку крупнейшие по объемам обязательства со стороны Европейского союза не были окончательно одобрены, также сокращается помощь со стороны США".

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По данным IfW, за отчетный период новую военную поддержку Украине пообещали 20 международных доноров из 42, объем в финансовом выражении - €2,1 млрд.

"Это самый низкий показатель с января 2022 года", - отмечается в материале.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - превысил €25 млрд с февраля 2022 года. В ноябре сообщалось, что правительство ФРГ намерено увеличить в 2024 году помощь с €4 млрд до €8 млрд. Однако власти пока не согласовали бюджет на следующий год из-за фискальных проблем.

20 июня Еврокомиссия призвала страны ЕС внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокировали Бельгия, Венгрия, Словакия и другие государства. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты.