Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде

Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, который опубликовали на сайте Зеленского.

Причины увольнения Вениславского не уточняются. Сейчас он продолжает занимать пост члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Отметим, что представитель Зеленского неоднократно делал неоднозначные заявления, которые в результате приводили к скандалам. Так, в марте он рассказал о рассмотрении властями возможности рассылать повестки через мессенджеры. При этом после вице-премьеру Михаилу Федорову пришлось опровергать эту информацию.