Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде

Владимир Зеленский уволил своего представителя в Верховной раде Украины Федора Вениславского с должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, который опубликовали на сайте Зеленского.

Зеленский снял с должности своего представителя в Верховной раде
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Причины увольнения Вениславского не уточняются. Сейчас он продолжает занимать пост члена комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Отметим, что представитель Зеленского неоднократно делал неоднозначные заявления, которые в результате приводили к скандалам. Так, в марте он рассказал о рассмотрении властями возможности рассылать повестки через мессенджеры. При этом после вице-премьеру Михаилу Федорову пришлось опровергать эту информацию.

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Также Вениславский в сентябре заявлял, что выезд с Украины будет запрещен всем женщинам, вставшим на воинский учет — наравне с мужчинами. При этом позднее ему пришлось объясняться, что выезд из страны закроют только для мобилизованных женщин.

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