Обзор иноСМИ: «США бросают Киев в беде» и противостояние Трампа и «зомби»

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США «бросают Украину в час нужды»

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Сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект о финансовой помощи Украине, потребовав новых строгих пограничных ограничений и поставив под угрозу стремление президента США Джо Байдена выделить Киеву деньги до конца года, пишет The New York Times. Республиканцы проголосовали против, несмотря на серию «отчаянных призывов» демократов и обращение Байдена, призывавшего «не бросать Украину в беде в час нужды».

Байден заявил, что республиканцы «готовы буквально поставить Украину на колени на поле боя и нанести ущерб национальной безопасности» США. Блокировка законопроекта означает, что Украина вряд ли сможет получить дополнительную американскую помощь до конца года – а, возможно, и после него. Белый дом и украинские чиновники в последние дни бьют тревогу, заявляя, что без притока оружия у Киева к концу года закончатся все ресурсы, отмечает NYT. По версии газеты, решение Сената подчеркнуло, что поддержка Украины в США ослабла в опасное время, когда наступление Киева провалилось. Сопротивление, которое встретил законопроект, «отражает снижение аппетита республиканцев к поддержке Украины».

«Британские спецназовцы на Украине»

Польский журналист Збигнев Парафянович утверждает в своей новой книге, что элитные подразделения британского спецназа работали на Украине в марте 2022 года. Как пишет Declassified UK, у автора был доступ к политическим инсайдерам и высокопоставленным чиновникам. Он процитировал неназванного министра польского правительства, который утверждает, что столкнулся с британскими коммандос в середине марта 2022-го, когда путешествовал между Киевом и Житомиром.

По словам этого министра, спецназовцы были вооружены и носили британскую форму. Они передвигались вместе с украинцами, на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами, отслеживая цели. Такие радары отслеживают, куда падают минометные и ракетные снаряды, отмечает Declassified UK. Как подчеркнуло издание, книга Парафяновича дополняет утверждения, что британские спецназовцы были тайно переброшены на Украину без уведомления парламента и принимали участие не только в обучении.

В Финляндии выступили за запрет двойного гражданства для россиян

Украинский кризис изменил отношение Хельсинки к людям с двойным гражданством Финляндии и России, пишет Yle. Недавний опрос показал, что большинство депутатов от «Истинных финнов» и «Национальной коалиции» проголосовали бы за запрет такого двойного гражданства.

В опросе приняли участие 96 депутатов, 36 из них не стали бы запрещать гражданам Финляндии иметь российские паспорта, 34 поддержали запрет такой практики, а 26 еще не определились с ответом. Минна Реийонен из «Истинных финнов» заявила, что власти РФ рассматривают россиян, имеющих паспорта других стран, исключительно как своих граждан и ожидают от них лояльности. По состоянию на конец 2022 года в Финляндии проживало 37 813 россиян с двойным гражданством.

В США раскритиковали «зомби-дебаты» республиканцев

Бывший республиканский стратег Рик Уилсон в своей статье для The Economist сравнил основных соперников Дональда Трампа среди республиканцев (Никки Хейли, Рона Десантиса и других) с «зомби», которые по инерции участвуют в дебатах, хотя победитель уже определен. Эти дебаты должны были дать избирателям-республиканцам возможность взглянуть на политические позиции и дебатные навыки политиков, претендующих на борьбу за президентское кресло с кандидатом от Демократической партии, отметил Уилсон.

Однако в нынешнем избирательном цикле дебаты превратились в «притворный танец Кабуки»: формальные, заранее подготовленные и полные выражений лояльности - не какому-то консервативному идеалу или философии, а трамповскому принципу MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Вступительные и заключительные слова, ужасные шутки, нападки на других кандидатов и опровержения в основном сводились к тому, чтобы как можно меньше оскорблять Трампа и его поклонников, считает Уилсон. За Трампа, согласно последним опросам, готовы проголосовать около 60 процентов избирателей-республиканцев, а своих соперников он опережает в среднем на 46,5 процентных пункта.

Bloomberg рассказало о целях визита Путина на Ближний Восток

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря побывал сразу в двух странах - ОАЭ и Саудовской Аравии. Как пишет Bloomberg, главным приоритетом зарубежной поездки российского президента стало укрепление сотрудничества между ключевыми производителями нефти.