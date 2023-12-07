Ермак понадеялся на скорое обсуждение гарантий безопасности для Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак понадеялся на скорое начало предметного обсуждения гарантий безопасности для Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны Владимира Зеленского.
Отмечается, что об этом шла речь на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.
Кроме того, стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и поддержки финансовой стабильности Украины.
На встрече также присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр обороны Украины Рустем Умеров.
Ранее Ермак выразил надежду на подписание гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Он добавил, что они должны действовать до момента присоединения Украины к НАТО.
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