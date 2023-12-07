Кандидата в президенты США окрестили «фашисткой»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами раскритиковал свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, во время дебатов, назвав ее «фашисткой». Его слова приводит The Hill.

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Рамасвами подверг критике предложение Хейли, согласно которому пользователи в социальных сетях должны регистрироваться только под своим настоящим именем для обеспечения национальной безопасности.

«Единственный человек, более фашистский, чем режим Байдена, — это Никки Хейли, которая считает, что правительство должно идентифицировать каждого из этих людей с удостоверением личности», — сказал Рамасвами.

Он подчеркнул, что с такими взглядами Хейли «нельзя допускать к рычагам власти, не говоря уже о Белом доме».

До этого сообщалось, что сторонники и члены Республиканской партии, выступающие против кандидатуры экс-президента Дональда Трампа, оказывают все большую поддержку бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли, которая также принимает участие в президентской гонке.