Си Цзиньпин выразил готовность учитывать инициативу ЕС "Глобальные ворота"

"КНР готова продолжать оказывать содействие совместному интенсивному формированию [проектов инициативы] "Один пояс - один путь", в том числе путем сопряжения с планом Евросоюза "Глобальные ворота", - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что КНР и ЕС"должны уважать и поддерживать друг друга, добиваться совместного развития".

"Китаю и ЕС следует укреплять связи и координацию на площадке ООН, в Группе двадцати и других многосторонних форматах, придерживаться многосторонности", - отметил он.

Си Цзиньпин выступил против нагнетания конфронтации, за политическое урегулирование наиболее актуальных международных и региональных проблем. Он также указал на важность диалога при решении вопросов, связанных с искусственным интеллектом.

В Пекине проходит 24-й саммит ЕС - КНР, предыдущая очная встреча на высшем уровне в данном формате состоялась в 2019 году. В этот раз мероприятие должно был продлиться два дня, однако острые разногласия внутри Евросоюза по Украине заставили европейскую сторону урезать программу.