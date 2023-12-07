Умер принц Лихтенштейна Константин
Ему был 51 год.
«Его высочество принц Константин фон унд цу Лихтенштейн скоропостижно скончался 5 декабря», — сообщила пресс-служба монаршей семьи.
Он был младшим сыном правящего принца Лихтенштейна Ханса-Адама II и седьмым в очереди на престол.
У принца остались жена и трое детей.
Константин родился в 1972 году в Швейцарии, в 1977 году он получил степень магистра права в Зальцбурском университете. В 2012 году принц возглавил семейный Фонд принца Лихтейнштейна в качестве генерального директора и председателя совета директоров, а с 2020 года возглавлял Liechtenstein Group.