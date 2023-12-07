США направят на Украину советника для борьбы с коррупцией

Власти США принимают новые меры по поддержке военно-промышленного комплекса Украины, говорится в заявлении Белого дома. В рамках инициативы администрация руководителя государства совместно с конгрессом намерена направить в Киев советника, который поможет местным властям в том числе бороться с коррупцией.

«[США] планируют направить советника в Министерство стратегической промышленности Украины, чтобы поддержать и ускорить переход к оперативно совместимым ВС, борьбу с коррупцией и привлечение иностранных инвестиций в важнейшие отрасли», — говорится в заявлении Белого дома.

В американской администрации пояснили, что принимаемые меры направляются как на обеспечение Украины средствами, требующимися «для успехов на поле боя в краткосрочной перспективе», так и для поддержки долгосрочного экономического восстановления и обороны страны. В этих целях Пентагон, в частности, предоставил Киеву «технологические данные для начала производства в рамках некоторых из проектов FrankenSAM». Предполагается, что параллельное производство этих систем на Украине и в США позволит Киеву «вносить серьезный вклад в поддержку систем ПВО».