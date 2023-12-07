Известный американский журналист высказался о победе России над США

Бывший ведущий телеканала Fox News, известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что в конфликте между Россией и Украиной США оказались побежденными. Об этом он высказался в своем шоу, доступном в соцсети X.

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Карлсон отметил, что два года назад помощь США Украине объяснялась тем, что это поможет победить Россию.

«Ничего из этого не оказалось правдой. Украина не победит Россию. Единственный, кто оказался побежденным, так это Соединенные Штаты», — подчеркнул он.

Карлсон добавил, что из-за поддержки, которую США оказывают Украине, страна стала ощутимо слабее.