Стало известно о возможной потере доверия к США от союзников из-за Украины

Блокировка голосования по новому проекту помощи Украине приведет к негативным последствиям для США. В том числе это может подорвать доверие со стороны союзников Вашингтона. Об этом заявил бывший американский чиновник Макс Бергманн в беседе с Bloomberg.

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По его мнению, сейчас многие полагающиеся на гарантии безопасности США испытают шок, так как «на американцев просто нельзя положиться». Кроме того, привязка требований, касающихся проблем США к выделению помощи, создает тревожный прецедент, особенно когда Вашингтон «поддерживает демократию на Украине», заявил экс-чиновник.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Конгресс США поддержать помощь Украине. Он отметил, что сейчас «ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны» и финансирование Украины не должно оставаться «в заложниках».

7 декабря стало известно, что Белый дом выделит помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. В частности, США направят своего советника в Министерство стратегической промышленности Украины.