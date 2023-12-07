Стало известно о возможной потере доверия к США от союзников из-за Украины

Блокировка голосования по новому проекту помощи Украине приведет к негативным последствиям для США. В том числе это может подорвать доверие со стороны союзников Вашингтона. Об этом заявил бывший американский чиновник Макс Бергманн в беседе с Bloomberg.

Стало известно о возможной потере доверия к США от союзников из-за Украины
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По его мнению, сейчас многие полагающиеся на гарантии безопасности США испытают шок, так как «на американцев просто нельзя положиться». Кроме того, привязка требований, касающихся проблем США к выделению помощи, создает тревожный прецедент, особенно когда Вашингтон «поддерживает демократию на Украине», заявил экс-чиновник.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Конгресс США поддержать помощь Украине. Он отметил, что сейчас «ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны» и финансирование Украины не должно оставаться «в заложниках».

7 декабря стало известно, что Белый дом выделит помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) Украины. В частности, США направят своего советника в Министерство стратегической промышленности Украины.

Незадолго до этого, однако, сообщалось о непростом выборе США — Украина или НАТО. Тогда координатор Белого дома Джон Кирби объяснял, что если США прекратят поддерживать Украину деньгами, то потом им придется помогать союзникам по НАТО кровью.

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