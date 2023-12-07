В Британии приревновали Путина после его визита на Ближний Восток

Президент РФ Владимир Путин отказался общаться с послом Великобритании из-за санитарных норм, однако в ходе визита на Ближний Восток дружелюбно пожимал руки собеседникам из ОАЭ. Об этом пишет британская газета Daily Mail, передает РИА Новости.

Издание утверждает, что глава РФ пренебрежительно отнесся к нескольким чиновникам из Европы, включая посла Великобритании в России, однако с высокопоставленными лицами в ОАЭ общался вполне радушно и даже пожимал им руки.

Daily Mail уточняет, что Владимир Путин не стал беседовать с иностранными дипломатами в Москве после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле. Свой отказ он обосновал угрозой распространения COVID-19 и необходимостью соблюдения санитарных норм.