Bloomberg: Решение США по Украине вызвало шок у союзников Белого дома

Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США может подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил газете Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник США Макс Бергманн.

По его словам, во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что «на американцев просто нельзя положиться», передает РИА «Новости».

Также в статье указано, что привязка касающихся внутренних проблем США требований к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент.