Глава МИД Британии обвинил ХАМАС в безразличии к мирному населению Газы

Между Израилем и палестинским военным движением ХАМАС нет никакого равенства, так как ХАМАС ни во что не ставит защиту мирного населения в секторе Газа. Такое мнение выразил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News, пишет РИА Новости.

Он указал, что между этими двумя сторонами конфликта есть фундаментальная разница. Израиль использует свою оборону, чтобы защитить граждан собственной страны, в то время как боевики ХАМАС прячутся среди мирных сограждан и используют их для защиты своих ракет. Кэмерон подчеркнул, что сторонники ХАМАС не обращают внимание на жертвы среди гражданских лиц, они, напротив, хотят как можно большего числа погибших мирных граждан, поэтому никакой морального равенства между ХАМАС и Израилем нет.

Ранее США и Израиль обсудили ситуацию в регионе Красного моря, где зафиксировали активность вооруженных сторонников йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Они не исключают возможность создания в том регионе оперативных групп.