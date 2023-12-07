Сенат США отказался вынести на голосование законопроект о помощи Украине

Сенат США не принял законопроект о выделении помощи для Израиля, Украины и Тайваня на сумму в несколько миллиардов долларов, рассмотрение проекта заблокировано. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию.

Ранее представители Демократической партии в США просили о завершении дебатов и постановке документа на голосование сенатом. Для завершения процедуры решение должны были утвердить минимум 60 сенаторов. Согласно результатам голосования, необходимой поддержки ходатайство о завершении дебатов так и не получило. Следовательно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его.

До этого президент США Джо Байден запросил для помощи Израилю и Украины 106 миллиардов долларов, но эта инициатива не получила однозначной поддержки в конгрессе. Вопрос охраны границы США стал камнем преткновения. Республиканцы в конгрессе отметили, что не поддержат выделение нового пакета финансовой помощи Украине, пока администрация не изменит подход к защите границы США.