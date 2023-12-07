Глава офиса Зеленского анонсировал принятие Радой «важных законов»

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто, что Верховная рада готовится принять ряд «важных законов», а представители обеих стран встретятся лично, передает агентство MTI заявление пресс-секретаря венгерского МИД Мате Пацолаи. В Будапеште подчеркнули, что любые очные переговоры имеют смысл только после тщательной подготовки. Камнем преткновения соседних государств является статус закарпатских венгров и нежелание венгерского руководства видеть Украину в рядах стран-членов Евросоюза.

Глава офиса Зеленского анонсировал принятие Радой «важных законов»
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Андрей Ермак сообщил Петеру Сийярто, что украинский парламент готовится принять несколько важных законов. Глава МИД Венгрии поблагодарил и принял к сведению. Стороны согласились, что необходимо улучшение отношений между Венгрией и Украиной и что лучшим средством для этого является прямой личный диалог. Поэтому была достигнута договоренность, что Петер Сийярто и Андрей Ермак встретятся лично, — сказал Пацолаи.

По его словам, Ермак предложил также организовать личную встречу Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Телефонный разговор состоялся по инициативе главы офиса украинского президента, который в составе делегации из Киева находится в Вашингтоне.

Орбан считает, что вопрос вступления Украины в ЕС противоречит интересам многих государств-членов организации, и призвал Брюссель отказаться от переговоров с Киевом по этому вопросу. По мнению венгерского премьера, для начала ЕС следует заключить с Украиной договор о стратегическом партнерстве сроком до 10 лет. Только потом можно поднимать эту тему, подчеркнул он.

Кроме того, в Будапеште возмущены дискриминацией закарпатских венгров. Новый украинский закон об образовании в школах разрешает обучение на родном языке лишь частично.