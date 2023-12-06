Маск отреагировал на публикацию о нелегалах на границе США

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал публикацию о 12 тысячах нелегальных мигрантов на границе США с Мексикой, заявив, что это является самым высоким показателем, который фиксировали в стране. Его слова приводит «РИА Новости».

Управление по охране границы США заявило, что за сутки 12 тысяч нелегалов попыталось проникнуть на территорию страны.

«Самый высокий показатель за всю историю», — отреагировал на новость Маск.