Президент Чехии в декабре посетит Францию

"Мы подготовили план [зарубежных] визитов, по которому проводится согласование, - сказал Павел в ходе пресс-конференции. - Мы сообщим о [предстоящих] визитах, когда будут [принимающими сторонами] подтверждены сроки их осуществления. Первый из них, срок проведения которого согласован, состоится еще до конца текущего года во Францию".