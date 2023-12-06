Джонсон заявил, что Лондон допускал ошибки при борьбе с COVID-19

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны совершило несколько ошибок во время борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон заявил, что Лондон допускал ошибки при борьбе с COVID-19
© РИА Новости

По его словам, власти Великобритании недооценили серьёзность эпидемии, поэтому допустили несколько ошибок. Бывший премьер уточнил, что сам «концепт пандемии» для Лондона не предполагал «ту полную катастрофу», с которой, по его мнению, столкнулась страна. При этом Джонсон подчеркнул, что правительство «делало всё возможное», чтобы спасти граждан страны от COVID-19.

«Были ли вещи, которые мы должны были сделать по-другому? Несомненно. <...> Я знаю, что это может звучать странно, но что я пытаюсь сказать — это то, что люди <...> все еще думали о таких вещах, как грипп, пандемия гриппа», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Борис Джонсон рассматривал «военный вариант» изъятия в Нидерландах закупленных Лондоном вакцин от коронавируса.

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