Джонсон заявил, что Лондон допускал ошибки при борьбе с COVID-19
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны совершило несколько ошибок во время борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, власти Великобритании недооценили серьёзность эпидемии, поэтому допустили несколько ошибок. Бывший премьер уточнил, что сам «концепт пандемии» для Лондона не предполагал «ту полную катастрофу», с которой, по его мнению, столкнулась страна. При этом Джонсон подчеркнул, что правительство «делало всё возможное», чтобы спасти граждан страны от COVID-19.
«Были ли вещи, которые мы должны были сделать по-другому? Несомненно. <...> Я знаю, что это может звучать странно, но что я пытаюсь сказать — это то, что люди <...> все еще думали о таких вещах, как грипп, пандемия гриппа», — заявил он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Борис Джонсон рассматривал «военный вариант» изъятия в Нидерландах закупленных Лондоном вакцин от коронавируса.