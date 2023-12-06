Джонсон заявил, что Лондон допускал ошибки при борьбе с COVID-19

«Были ли вещи, которые мы должны были сделать по-другому? Несомненно. <...> Я знаю, что это может звучать странно, но что я пытаюсь сказать — это то, что люди <...> все еще думали о таких вещах, как грипп, пандемия гриппа», — заявил он.