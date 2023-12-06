В G7 указали на важность мира и стабильности в Тайваньском проливе
Страны G7 считают важным мир и стабильность в Тайваньском проливе. Об этом сообщает «РИА Новости».
В G7 пояснили, что мир и стабильность в Тайваньском проливе «необходимы для безопасности и процветания международного сообщества», поэтому в позициях стран «большой семерки» по этому вопросу нет никаких изменений. При этом там выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, заявив, что выступают «решительно против любых односторонних попыток изменить статус-кво с помощью силы или принуждения».
Ранее сообщалось, что страны G7 приняли решение установить запрет на российские алмазы с начала 2024 года. К странам «большой семерки» относятся Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.
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