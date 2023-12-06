В G7 указали на важность мира и стабильности в Тайваньском проливе

В G7 пояснили, что мир и стабильность в Тайваньском проливе «необходимы для безопасности и процветания международного сообщества», поэтому в позициях стран «большой семерки» по этому вопросу нет никаких изменений. При этом там выразили обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, заявив, что выступают «решительно против любых односторонних попыток изменить статус-кво с помощью силы или принуждения».