Байден: остановка военной помощи США Украине поставит под угрозу помощь от ЕС

Президент США Джо Байден заявил, что остановка военной помощи от США Украине может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Киева странами Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление Байден сделал во время своего обращения к Конгрессу в Белом доме. По его словам, Конгресс должен одобрить новый пакет военной помощи Украине до ухода на рождественские каникулы. Он также добавил, что остановка поддержки Украины со стороны США может поставить под угрозу дальнейшую помощь от стран Европы.