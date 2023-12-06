Байден: остановка военной помощи США Украине поставит под угрозу помощь от ЕС
Президент США Джо Байден заявил, что остановка военной помощи от США Украине может поставить под угрозу дальнейшую поддержку Киева странами Европы. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Байден сделал во время своего обращения к Конгрессу в Белом доме. По его словам, Конгресс должен одобрить новый пакет военной помощи Украине до ухода на рождественские каникулы. Он также добавил, что остановка поддержки Украины со стороны США может поставить под угрозу дальнейшую помощь от стран Европы.
«Если мы откажемся, сколько наших европейских друзей продолжат выделять средства и какими объемами? Это слишком серьезно», — заявил он.
Байден также добавил, что страны Европы и США «не могут позволить Путину победить».
«Все европейские лидеры готовы остаться с нами, остаться с Украиной. Кто в Соединенных Штатах готов отказаться от этого? Я говорю вам, я не готов отказаться. И я не думаю, что американский народ тоже», — добавил президент США.
Ранее Байден заявил, что в случае победы в СВО Россия может попытаться атаковать одну из стран НАТО.