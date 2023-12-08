Орбан заявил о неготовности ЕС принять Украину в сообщество

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не готов и не может принять Украину по нескольким причинам, в том числе потому, что она является одной из самых коррумпированных стран мира. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Le Point.

Политик подчеркнул, что не намерен способствовать "плохому решению" ЕС по Украине. "Концепция моей Европы такова: если все не согласны, то не будет и решения", - указал он. По словам Орбана, ЕС не должен принимать Украину "по двум причинам": во-первых, сами украинцы не готовы к переговорам о вступлении, во-вторых, европейцы "не готовы принять их в качестве полноправных членов", считает премьер Венгрии.

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"Что бы ни думали в Париже, Брюсселе и Гааге, мы точно знаем, что происходит на Украине. Отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, - это просто ложь. Украина, как известно, - одна из самых коррумпированных стран в мире. Это просто какая-то шутка! Мы не можем принять решение о начале переговорного процесса о вступлении", - подчеркнул венгерский премьер.

Он добавил, что также в вопросе членства Украины в сообществе нужно учитывать экономический аспект. "Украина - большая страна со значительным сельскохозяйственным сектором. Если позволить этому сельскохозяйственному сектору войти в систему Европы, он разрушит ее на следующий же день. Без трансформации нашей системы сельскохозяйственных субсидий мы не сможем их впустить. Последствия будут ужасны", - указал Орбан.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт предлагает не включать в повестку дня предстоящего 14-15 декабря саммита Евросоюза в Брюсселе вопрос о начале переговоров с Киевом о вступлении в сообщество. Премьер-министр отметил, что "Венгрия не будет накладывать вето" на переговоры, поскольку в этом просто нет необходимости. Он пояснил, что "есть определенные вопросы, по которым решения в ЕС принимаются только с согласия всех стран", а в данном случае консенсус отсутствует.