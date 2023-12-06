В посольстве в Лондоне высказались о санкциях Великобритании против РФ

В посольстве России в Лондоне прокомментировали новые антироссийские санкции Великобритании, заявив, что РФ уже наработала «санкционный иммунитет». Об этом сообщает «РИА Новости».

В посольстве считают, что британским властям «остается только убеждать себя в том, что они бьют по болезненным местам» экономики РФ, поскольку на деле это не так.

«Пока в Лондоне и других западных столицах разбазаривали миллиарды на подпитку киевских коррупционеров, Россия успела наработать устойчивый "санкционный иммунитет" и ныне демонстрирует недосягаемые для самой Британии темпы экономического развития», — говорится в комментарии диппредставительства.

Там отметили, что рост ВВП РФ, согласно оценкам МВФ, в 2023 году может составить 2,2%, в самой же стране прогнозируют — 2,8%. И самый большой рост показывают машиностроение (22%), выпуск компьютеров и электроники (34,5%) и электрооборудование (22,2%), о «подрыве которых с маниакальным упорством говорят в Лондоне», подчеркнули в посольстве.