Гутерриш назвал резолюцию СБ ООН по Газе несостоятельной
Гуманитарная резолюцию по палестино-израильскому конфликту, которую в ноябре принял Совбез ООН, сейчас является несостоятельной. Такое заявление сделал генсек организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС.
Он отметил, что «нынешние условия в секторе Газа не позволяют проводить какие-либо значительные гуманитарные операции».
«Тем не менее мы подготавливаем варианты для мониторинга исполнения резолюции СБ ООН по Газе, хотя и признаем, что в нынешних условиях она несостоятельна», — сказал Гутерриш.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.