В ООН заявили, что общество в секторе Газа находится на грани коллапса

Общественный порядок в секторе Газа рушится, особенно после наступления темноты. Об этом заявил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в палестинском анклаве Томас Уайт.

"Общественный порядок в Газе рушится. На улицах царит дикая атмосфера, особенно после наступления темноты. Некоторые колонны с гуманитарной помощью подвергаются грабежам, а автомобили ООН забрасывают камнями. Общество находится на грани полного коллапса", - написал он на своей странице в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

По словам Уайта, БАПОР продолжает оказывать населению помощь в ограниченном объеме.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал в среду установить режим гуманитарного прекращения огня в Газе, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а гуманитарная помощь может быть доставлена безопасно и своевременно". Как отметили в офисе генсека, он впервые за все время пребывания во главе всемирной организации направил письмо к председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".