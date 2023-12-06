Франция обвинила РФ в нарушении норм международного гуманитарного права

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, выступая на заседании Совета Безопасности, вновь обвинил Россию в нарушении норм международного гуманитарного права на Украине. По его словам, российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры страны. Трансляция мероприятия ведется на сайте ООН.

Население Украины сталкивается со второй зимой войны. Вторая зима, в течение которой Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры страны, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, — сказал он.

Де Ривьер обвинил Россию в массированном ударе по Украине дронами-камикадзе. Он назвал атаку беспрецедентной и обратил внимание, что она была совершена в День памяти жертв голодомора.