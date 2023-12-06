Франция обвинила РФ в нарушении норм международного гуманитарного права

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер, выступая на заседании Совета Безопасности, вновь обвинил Россию в нарушении норм международного гуманитарного права на Украине. По его словам, российские войска наносят удары по объектам критической инфраструктуры страны. Трансляция мероприятия ведется на сайте ООН.

Франция обвинила РФ в нарушении норм международного гуманитарного права
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Население Украины сталкивается со второй зимой войны. Вторая зима, в течение которой Россия продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры страны, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права, — сказал он.

Де Ривьер обвинил Россию в массированном ударе по Украине дронами-камикадзе. Он назвал атаку беспрецедентной и обратил внимание, что она была совершена в День памяти жертв голодомора.

Российские сенаторы и депутаты Госдумы ранее представили проект обращения Федерального собрания РФ к ООН с призывом к странам мира дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям Украины против детей. В документе также содержится призыв взаимодействовать с парламентской комиссией по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны Киева. Депутаты хотят совместными усилиями остановить нарастающую катастрофу, в частности спасти детей, находящихся в зоне вооруженного конфликта.