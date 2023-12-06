Эрдоган раскрыл планы нанести визит в Венгрию в декабре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует визит в Венгрию 18 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

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«Дай Бог, 18 декабря планируем визит в Венгрию», — отметил турецкий лидер в обращении к нации после заседания кабинета министров.

По его словам, на 7 декабря намечена поездка в Грецию.

6 декабря Эрдоган рассказал о желании Турции дружить с Грецией. Президент Турции обратил внимание, что по итогам заседания Высшего совета сотрудничества подпишет с властями Греции Декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. Заседание состоится 7 декабря в Афинах.