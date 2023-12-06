В постпредстве РФ заявили, что агония режима Зеленского очевидна всем

Режим украинского президента Владимира Зеленского находится в агонии, все его соратники уже начали борьбу за власть. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании всемирной организации, посвященном ситуации на Украине .

"Примечательно, что агония киевского режима и его фюрера уже настолько становится очевидной, что его соратники, как пауки в банке, затеяли грызню и борьбу за власть, отворачиваясь от своего лидера", - сказал он.

Полянский отметил, что буквально за последние недели "только ленивый из окружения Зеленского" не предупредил СМИ о том, что на Украине "формируется жесткая диктатура, процветает коррупция, допускаются фатальные военные просчеты и вообще все идет туда, куда не надо". При этом он подчеркнул, что Россия об этом говорит уже давно.