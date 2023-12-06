Эрдоган заявил, что Турция не позволит террористам базироваться у своих границ

Турция не допустит базирования террористов у своей территории и обеспечит безопасность границ с Сирией и Ираком. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган заявил, что Турция не позволит террористам базироваться у своих границ
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"Турция обеспечит безопасность своих границ с Сирией и Ираком и не позволит террористическим организациям базироваться возле них. Рано или поздно мы сделаем безопасными приграничные с нами районы, в том числе Тель-Рифаат [в Сирии], - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Он предупредил страны, поддерживающие Рабочую партию Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической), не назвав их, о недопустимости сотрудничества с РПК.

"Мы хорошо знаем, кто что конкретно делает, чью руку держит. Если понадобится, мы не откажемся от сценария "неожиданно нагрянуть ночью", - отметил турецкий лидер, напомнив о прежних предупреждениях провести трансграничные операции в Сирии.

Турция считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.