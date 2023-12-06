Эрдоган заявил, что Турция не позволит террористам базироваться у своих границ

"Турция обеспечит безопасность своих границ с Сирией и Ираком и не позволит террористическим организациям базироваться возле них. Рано или поздно мы сделаем безопасными приграничные с нами районы, в том числе Тель-Рифаат [в Сирии], - сказал Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.