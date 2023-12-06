Кирби: США не станут диктовать Украине условия перемирия

Власти Соединённых Штатов не станут диктовать Украине условия перемирия, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби: США не станут диктовать Украине условия перемирия
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«Определённо мы не собираемся диктовать эти условия», — цитирует его РИА Новости.

Кирби добавил, что США оставляют за Владимиром Зеленским и украинским народом определять условия мирных переговоров.

Ранее Кирби заявил, что Украина с большой долей вероятности потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи со стороны США.