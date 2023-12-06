Кирби: США не станут диктовать Украине условия перемирия
Власти Соединённых Штатов не станут диктовать Украине условия перемирия, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Определённо мы не собираемся диктовать эти условия», — цитирует его РИА Новости.
Кирби добавил, что США оставляют за Владимиром Зеленским и украинским народом определять условия мирных переговоров.
Ранее Кирби заявил, что Украина с большой долей вероятности потерпит поражение в конфликте без дополнительной помощи со стороны США.