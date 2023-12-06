В Белом доме сочли риск поражения Украины в конфликте высоким

В Белом доме отметили высокий риск поражения Украины в военном конфликте с Россией. Об этом заявил координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Существует большой риск того, что Украина может проиграть», — сообщил он журналистам.

Так Кирби прокомментировал возможное отсутствие решения со стороны конгресса США о предоставлении дополнительного транша ВСУ.

До этого президент США Джо Байден запросил $106 млрд для помощи Израилю и Украине, но не получил однозначной поддержки. Палата представителей проголосовала за выделение помощи только еврейскому государству, а сенат заблокировал эту инициативу.