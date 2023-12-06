Байден заверит коллег по G7 в намерении США продолжать помогать Украине

Президент США Джо Байден собирается заверить коллег по Группе семи (G7) на совещании в среду в намерении Вашингтона продолжать оказывать помощь Киеву . Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби .

"Президент Байден встречается сегодня в виртуальном формате с другими лидерами G7. Могу вас заверить, что он подчеркнет нашу приверженность оказанию поддержки Украине, особенно в связи с наступлением этих опасных зимних месяцев", - сказал представитель Белого дома.