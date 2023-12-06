На Украине объяснили отказ Зеленского выступать в Конгрессе США

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала Fox News сообщил, что выступление президента страны Владимира Зеленского на «секретном брифинге» в сенате США было отменено, так как «ситуация изменилась». Газета.Ru

"Это война, ситуация меняется. Но я думаю, что он [Зеленский] благодарен и воспользуется этой возможностью в следующий раз, когда она представится", - сказал Умеров. ТАСС

Посол Украины в США Оксана Маркарова, в свою очередь, заявила, что на самом деле причина отмены выступления в том, что сенат планировал обсуждать "внутренние вопросы". Российская газета