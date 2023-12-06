В США попытаются лишить Трампа права избираться на выборах 2024 года

Суд в штате Колорадо может лишить экс-президента США Дональда Трампа права избираться на пост президента США на следующих выборах в 2024 году. Об этом пишет американская газета Politico.

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"Самая мощная попытка дисквалифицировать Дональда Трампа из избирательных бюллетеней 2024 года в среду оказалась в компетенции высшего суда Колорадо — и решение этого суда может привести к тому, что дело будет передано в Верховный суд США как раз к наступлению года выборов", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трампа могут лишить возможности баллотироваться в соответствии со статьей 3 14-й поправки конституции США, в соответствии с которой любому, кто "участвовал в восстании или мятеже" после принятия присяги в поддержку конституции, запрещено занимать любую государственную должность.

Издание отмечает, что назначенные демократами судьи в суде Колорадо будут разбирать, спровоцировал ли Трамп беспорядки 6 января 2021 года и участвовал ли в них, и, если да, требует ли это его исключения из избирательного бюллетеня на предстоящих выборах.