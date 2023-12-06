В Армении назвали неблагодарностью претензии к властям из-за Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал неблагодарностью заявления о том, что власти страны проявили безразличие к Карабаху. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Что касается утверждений о том, что мы проявляли безразличие к Карабаху, есть также мнение, что мы оставили Карабах в одиночку... Это я могу оценить одним словом - неблагодарность», – сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Он отметил, что обвинения в безразличии к Карабаху предъявляются не только властям страны, но и Армении в целом.

Вопрос Нагорного Карабаха на протяжении многих лет использовался «некоторыми силами» с целью подрыва армянской государственности, отметил премьер.

Он добавил, что его задача как главы правительства Армении – это обеспечение будущего страны, и он делает все возможное для решения этой задачи, в соответствии с Конституцией.