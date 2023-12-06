«Русских хакеров» обвинили во взломе ядерного объекта в Британии

Системы «самого опасного ядерного объекта Британии», комплекса Селлафилд, были взломаны хакерами, «тесно связанными с Россией и Китаем». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Селлафилд — ядерный комплекс, расположенный на побережье Ирландского моря в графстве Камбрия. В разные годы на объекте производили оружейный плутоний, топливо для АЭС и перерабатывали ядерное топливо. Сейчас он в основном занимается переработкой и хранением ядерных отходов.

Как утверждают источники The Guardian, старший персонал Селлафилда долгое время скрывал, что системы были взломаны. Газета обнаружила, что власти не знают, когда именно IT-системы Селлафилда были взломаны впервые. По словам собеседников издания, первые инциденты произошли еще в 2015 году, когда эксперты поняли, что в компьютерные сети комплекса было встроено спящее вредоносное ПО, способное скрываться и в нужный момент использоваться для шпионажа или кибератак.

По данным The Guardian, до сих пор неизвестно, удалось ли уничтожить вредоносное ПО. Это может означать, что самые важные виды деятельности Селлафилда, включая перемещение радиоактивных отходов и мониторинг утечек вредных веществ, были скомпрометированы.