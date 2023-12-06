Изгнанный из Конгресса республиканец начал торговать видеопоздравлениями

Исключенный из Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Джордж Сантос нашел новый способ заработка — он начал продавать видеопоздравления по цене в 350 долларов за ролик. Об этом рассказала газета The Washington Post.

Изгнанный из Конгресса республиканец начал торговать видеопоздравлениями
© globallookpress.com

Сантос, называющий себя «бывшей иконой Конгресса», дебютировал на платформе обмена видео, где пользователи могут заказать персонализированное сообщение от актеров, спортсменов и других знаменитостей. Согласно архивным версиям его профиля, Сантос начал с платы в размере 75 долларов (6,8 тысячи рублей) за видео и быстро увеличил ее, дойдя до ставки в 350 долларов (31,8 тысячи рублей).

1 декабря Сантос стал шестым в истории политиком, изгнанным из Палаты представителей Конгресса США.

Сантос заработал репутацию «сказочника» еще до того, как стал конгрессменом в январе 2023 года, солгав о своем огромном личном богатстве, прошлом в качестве звезды студенческого волейбола и гибели матери при теракте 11 сентября, отмечает The Washington Post.

В отчете Комитета по этике Палаты представителей, опубликованном в ноябре, утверждается, что Сантос лгал не только о фактах из своей биографии — он также якобы украл деньги предвыборной кампании, врал спонсорам и тратил пожертвования на казино, ботокс, роскошные магазины и подписки на сайты для взрослых.

По данным газеты, Сантос уже принял несколько заказов на поздравления, в том числе на ролики в честь Хануки и помолвки. 5 ноября он приостановил прием заказов, объяснив это большим спросом.

Сантосу предъявили 23 уголовных обвинения, включая обвинения в мошенничестве, отмывании денег, фальсификации документов и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Виновным он себя не признал.

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