Изгнанный из Конгресса республиканец начал торговать видеопоздравлениями

Исключенный из Палаты представителей США конгрессмен-республиканец Джордж Сантос нашел новый способ заработка — он начал продавать видеопоздравления по цене в 350 долларов за ролик. Об этом рассказала газета The Washington Post.

Сантос, называющий себя «бывшей иконой Конгресса», дебютировал на платформе обмена видео, где пользователи могут заказать персонализированное сообщение от актеров, спортсменов и других знаменитостей. Согласно архивным версиям его профиля, Сантос начал с платы в размере 75 долларов (6,8 тысячи рублей) за видео и быстро увеличил ее, дойдя до ставки в 350 долларов (31,8 тысячи рублей).

1 декабря Сантос стал шестым в истории политиком, изгнанным из Палаты представителей Конгресса США.

Сантос заработал репутацию «сказочника» еще до того, как стал конгрессменом в январе 2023 года, солгав о своем огромном личном богатстве, прошлом в качестве звезды студенческого волейбола и гибели матери при теракте 11 сентября, отмечает The Washington Post.

В отчете Комитета по этике Палаты представителей, опубликованном в ноябре, утверждается, что Сантос лгал не только о фактах из своей биографии — он также якобы украл деньги предвыборной кампании, врал спонсорам и тратил пожертвования на казино, ботокс, роскошные магазины и подписки на сайты для взрослых.

По данным газеты, Сантос уже принял несколько заказов на поздравления, в том числе на ролики в честь Хануки и помолвки. 5 ноября он приостановил прием заказов, объяснив это большим спросом.