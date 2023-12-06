На Украине объявили начало нового политического сезона

Министр обороны Украины Умеров заявил, что высказывания мэра Киева Виталия Кличко об угрозе авторитаризма говорят о новом политическом сезоне в стране. Заявление прозвучало в интервью FoxNews.

© Lenta.ru

Ранее в комментарии изданию Bild Кличко Владимиру Зеленскому и его окружению.

В разговоре с журналистами Умеров заявил, что высказывания мэра Киева свидетельствуют о начале нового политического сезона в стране.

По его словам, решения Зеленского продиктованы не желанием забрать власть в свои руки, а необходимостью сконцентрироваться на противостоянии России.