В Минске считают, что Запад стремится задушить Белоруссию

Запад стремится задушить Белоруссию и сделать из нее страну-агрессора, при этом в ЕС создают коллапс на границе с Белоруссией. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в рамках встречи с личным составом Брестской Краснознаменной пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского в среду, его слова передает агентство "БелТА".