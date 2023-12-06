В США указали на изменения в поведении Зеленского
Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в ролике для Украины Владимира Зеленского.
По его словам, украинский лидер утратил какую-либо уверенность из-за провалов Вооруженных сил республики (ВСУ) в противостоянии Российской армии и огромных потерь.
«Вы можете видеть в его взгляде, в нем нет уверенности. Нет даже веры в то, что он говорит своим солдатам», — отметил он.
При этом отставной подполковник убежден, что ситуация для ВСУ продолжит усугубляться, так как Россия улучшает военный потенциал и свою мощь.
Ранее Дэвис заявил, что победа на Украине военным путем невозможна. Миллиарды долларов военной и финансовой помощи не принесли никаких результатов, а значит, и нет оснований рассчитывать на победу ВСУ.
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