Алиев обвинил Борреля во лжи о покинувших Карабах армянах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил главного дипломата ЕС Жозепа Борреля во лжи о 150 тысячах армян, покинувших Нагорный Карабах. Об этом сообщает газета Yeni Müsavat.
Ранее во время форума правозащитных организаций Боррель заявил, что из-за действий Азербайджана 150 тысяч армян покинули свои дома в Карабахе.
«Даже сами армяне признают, что столь опытный европейский дипломат лжет. Говорят, что Карабах покинули сто тысяч человек, а не 150 тысяч. То есть, если господин Боррель продолжит в том же духе, через месяц он назовет количество в 200 тысяч человек. Может быть, господин Боррель мечтает», — так прокомментировал его заявление Алиев.
Президент Азербайджана назвал высказывания европейского дипломата «совершенно неприемлемыми».
«Это не только манипуляция цифрами, это обвинение в адрес Азербайджана, обвинение в том, чего мы не делали», - заключил Алиев.
Армяне начали покидать Нагорный Карабах после «антитеррористических мероприятий», которые Азербайджан проводил в регионе 19 и 20 сентября.
Президент непризнанной республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Жителям Карабаха рекомендовали ознакомиться с предложениями Азербайджана по интеграции.
В начале октября в ООН сообщили, что в Нагорном Карабахе осталось до тысячи этнических армян после того, как регион покинули более ста тысяч жителей.