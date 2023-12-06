Алиев обвинил Борреля во лжи о покинувших Карабах армянах

«Даже сами армяне признают, что столь опытный европейский дипломат лжет. Говорят, что Карабах покинули сто тысяч человек, а не 150 тысяч. То есть, если господин Боррель продолжит в том же духе, через месяц он назовет количество в 200 тысяч человек. Может быть, господин Боррель мечтает», — так прокомментировал его заявление Алиев.