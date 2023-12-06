Эрдоган считает, что Нетаньяху сейчас находится на «грани краха»

"С другой стороны, мы с помощью трех тысяч адвокатов обратились в Международный уголовный суд с просьбой судить Нетаньяху и его сообщников на основаниях международного права. Мы внесли в повестку дня вопрос о военных преступлениях в Газе и будем следить за ним. Причем не только мы, но и многие другие страны подали серьезные заявления в МУС", — сказал президент Турции.