В Казахстане суд ликвидировал фонд «Слава Украине»

Специализированный экономический суд Атырауской области Казахстана вынес решение о ликвидации фонда «Слава Украине», который собирал гуманитарную помощь и отправлял ее на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казахстанское международное бюро по правам человека (КМБПЧ).

В сообщении отмечается, что этим решением суд удовлетворил иск областного департамента юстиции, в котором излагались доводы о несоответствии устава организации нормам местного законодательства. Сам иск был подан спустя две недели после регистрации организации — 25 августа. Решение о его удовлетворении приняли в прошлом месяце, 3 ноября.