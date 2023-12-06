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Республиканцы и демократы разругались на тайной встрече по Украине

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Попытки президента США Джо Байдена срочно пополнить военный бюджет Украины и направить помощь Израилю находятся на грани провала, пишет The New York Times. Республиканцы в Сенате готовы заблокировать финансирование, если демократы не согласятся резко ужесточить миграционную политику.

Секретный брифинг, на который администрация Байдена пригласила конгрессменов и сенаторов 5 декабря, перерос в «крикливую перепалку», в ходе которой республиканцы гневно обвиняли демократов в попытке подавить требования о защите границ. Фиаско «не только ясно дало понять, что договоренности обречены на неудачу, но и серьезно омрачило перспективы любого двухпартийного соглашения в ближайшее время», подчеркивает NYT. Блокировка помощи Украине «демонстрирует ослабление решимости США в критический для Киева момент».

В Финляндии назвали время открытия КПП на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии готовится открыть КПП на границе с Россией в полночь 14 декабря. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сотрудника погранслужбы Хейкки Ахтиайнена.

По словам Ахтиайнена, на демонтаж заграждений на границе уйдет несколько часов. Он подчеркнул, что восстановление движения не займет много времени. Однако сначала пограничники уберут лишь часть заграждений - на случай, если КПП снова придется закрыть. Власти Финляндии хотят убедиться, что поток просителей убежища не возобновится, если границы откроются.

«Находчивая Индия зарабатывает на российской нефти»

С начала 2023 года ЕС нарастил импорт нефтепродуктов из Индии, а Индия, в свою очередь, увеличила закупки сырой российской нефти, сообщает японское издание JB Press. Благодаря этому нефть из России по-прежнему активно поступает в Евросоюз. ЕС, признающий «закулисный приток» топлива из РФ, призывает Индию прекратить экспорт продуктов, переработанных из российской нефти, но поскольку сырая нефть «не имеет национальности», остановить этот процесс ЕС не способен.

По данным Евростата, за январь-сентябрь 2023 года ЕС закупил у Индии 7,69 миллиона тонн нефтепродуктов. Это на 68 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Если сравнить эти цифры с показателям прошлых лет, становится очевидно, что поставки нефти из Индии «просто взлетели», подчеркивает JB Press. В 2020 году ЕС закупил у страны всего три миллиона тонн нефтепродуктов.

«Германия - больной человек Европы»

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что немецкая экономика слабеет, но подчеркнул, что Германия не станет «больным человеком Европы». С этим не согласна автор The Telegraph Катя Хойер. Она отметила, что недавнее решение высшего суда Германии, признавшего текущие планы расходов неконституционными, «окончательно разрушило заветный национальный миф о финансовой осмотрительности» немцев. В государственных финансах образовалась дыра в 60 миллиардов евро.

Министр экономики Роберт Хабек предупредил о падении темпов роста немецкой экономики на 0,5 процента в 2024 году, а Шольц сообщил законодателям, что постановление суда ознаменовало начало «новой реальности», которая сделает достижение целей страны «более трудным». Необходимые бюджетные сокращения ударят по немцам в условиях кризиса стоимости жизни. Количество жителей страны, не имеющих возможности должным образом отапливать свои дома, удвоилось с 2021 года. Экономическая нестабильность вызывает экзистенциальные страхи в Германии - своего часа ждет правая партия «Альтернатива для Германии». Берлин «больше не в состоянии читать лекции или даже оказывать помощь другим европейским государствам».

Бойцы ВСУ пожаловались, что украинское командование бросило их

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что командование бросило их на передовой. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на неназванного украинского военного.

Боец признался, что никто среди личного состава не знает целей, а их присутствие там имеет больше политическое, нежели военное значение.

«Многие считают, что командование просто бросило нас», — сказал он.

Собеседник издания добавил, что сейчас украинским военнослужащим приходится самостоятельно покупать генераторы и теплую одежду. При этом они ожидают, что с наступлением морозов ситуация станет только хуже, а проблемы замалчиваются, и, скорее всего, не будут решены.