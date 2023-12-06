СМИ нашли подтверждение смены настроя западных союзников Украины

Протесты активистов в Польше стали примером того, насколько изменились настроения на Западе в вопросах поддержки Украины. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Напомним, что в начале ноября польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Так они выступили против сбивания украинцами цен на перевозку грузов. Протестом они добиваются от ЕС отмены транспортного безвиза для водителей с Украины, изменения условий оформления сертификатов о техосмотре и создания отдельной очереди на пунктах пропуска.

В результате Украина столкнулась с перебоями в поставках ряда товаров, в том числе топлива для Вооруженных сил Украины. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) страны Владимир Балин заявлял, что Киев готовится к подаче исков в суд для возмещения ущерба.

«Протест польских водителей-дальнобойщиков, к которому добавились жалобы фермеров об импорте дешевого зерна с Украины, начался в момент, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от США и ЕС, и в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников», — указали журналисты FT.

Издание отметило, что гостеприимство жителей Польши также иссякает. В частности, жители приграничной деревни Медыка, ранее служившей главным перевалочным пунктом для украинцев, теперь ограничиваются установкой биотуалетов возле стоянок заблокированных дальнобойщиков и периодической раздачей горячей еды.