<p>В сообщении, распространённом информационным агентством <strong>Reuters,</strong> указывается, что <strong>Шаланда Янг,</strong> занимающая должность директора по бюджету в администрации Белого дома, выразила озабоченность относительно иссякающих временных и финансовых ресурсов США для оказания поддержки Украине. В документе, опубликованном <strong>Белым домом,</strong> Янг подчёркивает, что к окончанию текущего года Соединенные Штаты столкнутся с <strong>нехваткой средств</strong> для дальнейшего приобретения военного оборудования и оружия для Вооружённых Сил Украины, а также для предоставления военного оборудования из собственных <strong>запасов США.</strong></p> <p>Ситуация усложняется из-за <strong>внутриполитических противоречий</strong> в Соединённых Штатах, где действия в отношении Украины стали предметом политической борьбы, особенно между представителями республиканской и демократической партий. Вопрос о помощи Украине используется республиканцами как <strong>инструмент давления</strong> и критики демократов, что затрудняет принятие однозначных решений.</p> <p>Эта политическая игра вокруг Украины оказывает существенное влияние на решения США, касающиеся европейской безопасности и политики в отношении <strong>России,</strong> а также на урегулирование российско-украинского конфликта. Сложно для США полностью отказаться от поддержки Украины, однако они также сталкиваются с ограничениями в <strong>возможностях удовлетворить</strong> все потребности Киева.</p> <p>Украина становится жертвой партийной политики США, цитирует иностранное издание <a href="https://csn-tv.ru/posts/id241490-mnenie-global-times-ukraina-stanovitsya-zhertvoi-predvybornoi-borby-v-ssha" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>. В контексте предстоящих президентских выборов в США, украинский вопрос превращается в значимый аспект политических дебатов. <strong>Республиканцы</strong> активно используют его для подрыва политики <strong>Байдена</strong> и <strong>демократов.</strong> Эффективность внешней политики Байдена, в частности в управлении украинским кризисом, будет важным фактором, на основе которого избиратели будут оценивать его успехи в 2024 году. Республиканцы уже высказались о <strong>провале Байдена</strong> в этом вопросе и намерены продолжать критиковать его.</p> <p>В случае победы республиканцев на выборах 2024 года ожидается, что они внесут значительные <strong>изменения во внешнюю политику</strong> США, возможно, переложив ответственность за помощь Украине на европейские страны.</p> <p>Китайские аналитики полагают, что европейская помощь Украине - это капля в море, и игра США в обвинения может только усилить существующие <strong>подозрения</strong> европейских союзников по отношению к американской политике. Они подчёркивают, что хотя США и потратили много времени на <strong>завоевание доверия</strong> в рамках НАТО, это доверие может быть <strong>быстро утрачено.</strong></p>