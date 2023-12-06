Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили в ходе телефонного разговора обстановку на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь обсудил свою недавнюю поездку на Ближний Восток и дипломатические усилия США в этом регионе. Он вновь подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны работали над предотвращением распространения конфликта", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Блинкен в разговоре с китайским коллегой также отметил, что недавние атаки йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на торговые суда в Красном море "представляют собой прямую угрозу морской безопасности и международному праву".

Стороны подчеркнули важность развития прогресса, достигнутого по ключевым вопросам на саммите в Калифорнии.