Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР ситуацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили в ходе телефонного разговора обстановку на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
"Госсекретарь обсудил свою недавнюю поездку на Ближний Восток и дипломатические усилия США в этом регионе. Он вновь подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны работали над предотвращением распространения конфликта", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, Блинкен в разговоре с китайским коллегой также отметил, что недавние атаки йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на торговые суда в Красном море "представляют собой прямую угрозу морской безопасности и международному праву".
Стороны подчеркнули важность развития прогресса, достигнутого по ключевым вопросам на саммите в Калифорнии.
15 ноября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Си Цзиньпин нанес визит в США впервые за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года.